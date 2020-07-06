Ростов-на-Дону, , 10:36 — REGNUM В Ростовской области с 3 июля начался приём детей в летние лагеря. В течение летней оздоровительной кампании будет открыто около 800 мест отдыха, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«В летний период текущего года планируют работать 776 донских лагерей, в том числе 22 загородных лагеря и 754 пришкольных с дневным пребыванием. Все лагеря прошли проверку на соответствие санитарным нормам и правилам, требованиям пожарной и антитеррористической безопасности и имеют действующие санитарно-эпидемиологические заключения на работу», — отметила министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

В настоящее время с соблюдением всех санитарных норм начали работу здравницы в различных муниципальных образованиях. В ближайшее время детей примут летние лагеря Азовского района и Ростова-на-Дону.

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