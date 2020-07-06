Уфа, , 10:35 — REGNUM Оснований для открытия детских и пришкольных лагерей, детских садов в Башкирии нет. Об этом 6 июля сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, в Башкирии уже четвертую неделю ситуация с коронавирусом не улучшается, хотя и зафиксирована стабилизация. Это говорит о том, что работа правительства не привела к снижению заражений в регионе. Поэтому оснований для открытия детских учреждений нет.

Хабиров отметил, что срок отсечения — 15 июля, сейчас же чиновники будут наблюдать за ситуацией.

Кроме этого, глава региона особо отметил, что необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, в том числе масочный режим.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье за сутки выявили 292 носителя коронавируса