Джакарта, , 10:31 — REGNUM Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто заявил, что средний уровень смертности от COVID-19 в стране выше, чем в мире, сообщает Kompas.

Ахмад Юрианто заявил, что уровень смертности на национальном уровне достиг 5%.

По его словам, это число выше среднего мирового уровня, который достиг 4,72%.

В целом, в Индонезии выявлено 63 749 случаев заражения SARS-CoV-2 и 3171 случай смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Индонезии Щахрул Ясин Лимпо заявил, что министерство создаст эвкалиптовое ожерелье для борьбы с коронавирусом.

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