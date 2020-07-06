Москва, , 10:34 — REGNUM Общее количество проведенных на территории России тестов на коронавирусную инфекцию в настоящее время составляет свыше 21,3 млн. Об этом 6 июля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 05.07.2020 проведено 21 335 394 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что на сегодняшний день в стране из-за подозрения на SARS-CoV-2 под наблюдением медиков остается 277 373 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на планете превысило 11 млн.