Ростов-на-Дону, , 10:28 — REGNUM В Ростовской области три детских сада закрыли на карантин в связи с выявлением в дошкольных учреждениях случаев заражения коронавирусной инфекцией. Эту информацию подтвердил начальник управления информационной политики донского правительства Сергей Тюрин.

В частности, закрыта дежурная группа в детском саду Неклиновского района, где положительный результат теста на SARS-CoV-2 получила медработник, а также два учреждения в Волгодонске, где коронавирус заподозрили у вахтёра и воспитателя.

ИА REGNUM ранее сообщало, что с 6 июля в Ростовской области возобновляется полноценная работа детских садов, с 1 июня работавших в формате дежурных групп. В течение двух месяцев — в апреле и мае — дошкольные учреждения на Дону были закрыты в связи с угрозой распространения коронавируса.

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