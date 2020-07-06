Тбилиси, , 10:32 — REGNUM Очный учебный процесс в профучилищах Грузии возобновился с 6 июля. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования, науки, культуры и спорта страны.

По данным ведомства, прошли проверку и получили разрешение на работу 70 частных и государственных учебных заведений профобучения.

Министр образования, науки, культуры и спорта Тамар Китиашвили готовность некоторых училищ проверила лично. Она заявила, что в них все готово для создания безопасной среды для студентов.

Напомним, из-за распространения коронавируса в конце марта все учебные заведения в Грузии перешли на дистанционное обучение. Стоит отметить, что ранее грузинский премьер-министр Георгий Гахария объявил о введении отсрочки от армии для учащихся профучилищ. Ей можно будет воспользоваться один раз.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии выпускники школ начали сдавать единые национальные экзамены