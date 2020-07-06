Берёзовский, Свердловская область, , 10:26 — REGNUM В Берёзовском Свердловской области прокуратура начала проверку по факту обнаружения коронавируса у вожатой в детском лагере «Зарница». Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Известно, что заезд детей был произведён 1 июля. Перед ним у 130 детей, а также у сотрудников были взяты анализы на коронавирус. Результаты оказались отрицательными. А после заезда был сделан повторный тест и у вожатой результат оказался положительным.

После этого 35 детей из седьмого, восьмого и девятого отрядов, контактировавшие с вожатой, вывезены из лагеря. Их проверяют на наличие коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Екатеринбургом у сотрудника детского лагеря нашли коронавирус