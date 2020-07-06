Благовещенск, , 10:24 — REGNUM В Амурской области по тревоге подняты подразделения мотострелкового соединение Восточного военного округа. В масштабных тактических учениях принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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В крупных учениях задействована боевая техника: современные танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские системы 2с3 «Акация».

"Военнослужащие на штатной боевой технике выходят в назначенный район в обстановке активной работы средств радиоэлектронного противодействия условного противника», — сообщили в ведомстве.

Военные на технике преодолевают условно минированные участки, отражают удары авиации, среди которой беспилотные летательные аппараты. Большая часть учений будет проходить в ночное время с применением приборов ночного видения.

Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожные войска Восточного военного округа получили партию современных автомобильных кранов КС-55 729−7М.