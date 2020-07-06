Киев, , 10:27 — REGNUM Общее количество выявленных на Украине подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом за истекшие сутки возросло на 543 и перевалило за 49 тысяч. Об этом 6 июля сообщает система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

По последним данным, на территории Украины было выявлено 49 043 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Также сообщается, что за истекшие 24 часа в стране от COVID-19 скончались 13 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов теперь стало 1 262.

При этом указывается, что на данные момент на Украине 21 703 человека вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Египте было выявлено 1218 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.