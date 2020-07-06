Абакан, , 10:19 — REGNUM Ещё два случая смерти пациентов с COVID-19 официально подтверждено в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 6 июля в республиканском правительстве.

В Черногорской межрайонной больнице скончались 62-летняя женщина и 67-летний мужчина. Оба пациента проживали в Аскизском районе.

У пациентки коронавирусная инфекция протекала с осложнением в виде инсульта, она перенесла инфаркт миокарда. У мужчины были гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 6 июля коронавирус выявлен у 2083 человек. В республике за весь период скончались 17 пациентов с SARS-CoV-2. Выздоровели 1442 человека.

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