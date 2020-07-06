Новосибирск, , 10:18 — REGNUM В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении телефонного мошенника. Дело передано в суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Установлено, что неоднократно судимый 32-летний новосибирец с января 2018 года по январь 2020 года, используя различные сотовые телефоны и сим-карты, случайным набором цифр звонил на стационарные телефоны жителям городов Ульяновска, Калининграда, Иркутска и Хабаровска. Выдавая себя за внука или сына, он говорил, что спровоцировал ДТП или что в ходе конфликта причинил тяжкий вред здоровью, после чего убеждал «родственников» перечислить деньги якобы для разрешения сложившейся ситуации.

Таким образом ему удалось похитить 596 тысяч рублей.

В январе 2020 года подозреваемый был задержан, он был заключён под стражу.

«Следствием установлена причастность фигуранта к совершению 61 эпизода преступной деятельности, в том числе семи мошенничествам и 54 покушениям на мошенничество», — уточнили в полиции.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокурором, направлено в суд.