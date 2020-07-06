Рим, , 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года. Об этом 6 июля сообщает газета la Repubblica.

По данным издания, несколько дней назад композитор упал и сломал бедренную кость. Он скончался в больнице и до последнего мгновения сохранял полную ясность рассудка.

Напомним, Эннио Морриконе родился 10 ноября 1928 года в семье известного джазового трубача Марио Морриконе в Риме. Он был известен написанием музыки к кинофильмам и за годы творчества стал автором свыше 400 саундтреков. В числе его самых известных работ входят музыка к фильму «Хороший, плохой, злой» Серджо Леоне с Клинтом Иствудом в главной роли и к его же драмам «Однажды на Диком Западе» и «Однажды в Америке», а также к фильму Жоржа Лотнера «Профессионал» с Жан-Полем Бельмондо в главной роли.

Кроме этого, композитор награжден двумя премиями «Оскар» — за выдающиеся заслуги в кинематографе (в 2007 году) и за лучшую музыку к картине Квентина Тарантино «Омерзительная восьмёрка» (в 2016 году).