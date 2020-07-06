Москва, , 10:28 — REGNUM Комплектность доставленного онлайн-заказа нужно проверять в присутствии курьера, так будет проще вернуть деньги за отсутствующие позиции. Рекомендации на случай проблем с доставкой из онлайн-магазинов опубликованы 6 июля Роскачеством.

«Комплектность онлайн-заказа должна быть зафиксирована в присутствии курьера в обязательном порядке», — подчеркнули в организации.

При несоответствии курьер должен сделать отметку об этом. Также можно снять на видео в присутствии курьера товарный чек и доставленные товары.

Если курьер хочет скорее получить подпись заказчика, но не желает осматривать товар, можно вообще отказаться от заказа. После ухода курьера будет сложнее доказать отсутствие или недовес в заказе.

При нехватке доставленных товаров нужно написать продавцу заявку на возврат денег. Если онлайн-магазин не сделал возврат, следует уведомить продавца. Крупные онлайн-магазины и сети ресторанов оперативно реагируют на подобные претензии.

Претензию можно направить и агрегатору, который предоставил услугу по выбору блюд или продуктов и получил деньги. Если такие претензии не помогают, можно обращаться в вышестоящие инстанции: в Роспотребнадзор, в суд или полицию, напомнили в Роскачестве.

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