Петрозаводск, , 10:26 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки, то есть 5 июля, выявили 17 новых случаев коронавирусной инфекции, 24 человека из числа заболевших ранее выписали в связи с выздоровлением. Один человек скончался от COVID-19.

Как рассказал 6 июля на своей странице в соцсети глава республики Артур Парфенчиков, восьмой жертвой коронавирусной инфекции в Карелии стал мужчина 1954 года рождения, скончавшийся в республиканской инфекционной больнице.

«Течение болезни у него было осложнено хроническим нарушением эндокринной системы. Несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось <…> Выражаю искренние соболезнования родным и близким!», — написал Парфенчиков.

По данным на 6 июля, нарастающим итогом в Карелии зарегистрирован 1531 случай коронавирусной инфекции. В числе новых подтвержденных случаев десять выявлены в Петрозаводске, два — в Беломорске, четыре — в селе Крошнозеро Пряжинского района и один — в Суоярви. Среди инфицированных три ребенка.

Общее количество выписанных в Карелии за всё время пандемии — 765 человек.

Всего проведено 84 838 исследований на коронавирус, в том числе 849 — за последние сутки.

Как отмечает глава Карелии, в связи с тем что «коронавирусная инфекция «гуляет» по республике», по словам Парфенчикова, «пока наверное все же лучше повременить с семейными встречами и поездками к родственникам».

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