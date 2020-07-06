Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM В Петербурге снова снизили объемы тестирования на коронавирус. За последние сутки в городе проверили 11 047 человек, сообщает 6 июля городской оперативный штаб.

Это более чем вдвое ниже максимального суточного показателя для Петербурга. Под медицинским наблюдением в городе находятся 1 тыс. 298 человек, из них 75 — в обсерваторе, 554 — на самоизоляции.

За сутки в справочную службу по теме коронавируса обратились 264 человека. В экстренную службу по номеру 112 поступило 97 обращений, 55 пришлось перенаправить в скорую помощь, 4 — в полицию.

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