Джакарта, , 10:08 — REGNUM Министр сельского хозяйства Индонезии Щахрул Ясин Лимпо заявил, что министерство создаст эвкалиптовое ожерелье для борьбы с коронавирусом, сообщает Tribunnews.

Известно, что это ожерелье будет содержит эвкалипт и эфирное масло из листьев эвкалипта.

По словам министра, в августе 2020 года министерство запустит массовое производство «антивирусного ожерелья», которое появилось благодаря результатам исследований, проведенных центром исследований и разработок министерства сельского хозяйства.

«Это ожерелье получено из образцов 700 видов эвкалиптовых деревьев. Доказано, что оно может уничтожить вирусы. Это показали результаты нашей лаборатории, и мы произведем ожерелье в следующем месяце», — заявил министр.

«В течение 15 минут эвкалиптовое ожерелье может убить 42% вируса, а через полчаса — 80%», — отметил Щахрул Ясин Лимпо.

Напомним, по последним данным, в Индонезии выявлено свыше 63 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2.

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