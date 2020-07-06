Ижевск, , 10:06 — REGNUM В Удмуртии ранее обязательный масочный режим будет носить рекомендательный характер. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания, которое транслировалось на странице главы региона в социальных сетях.

«Мне пишут: «отмените масочный режим», как будто мы кому-то насильно маску надевали, как будто человек не поймет, что ему лучше в определенной ситуации, например, в самолете или магазине, эту маску надеть», — отметил глава региона.

Бречалов добавил, что ношение защитной маски — это личная ответственность каждого предпринимателя и каждого человека.

«Надо переходить в формат осознанности каждого человека», — заключил глава Удмуртии и добавил, что никакого смысла требовать носить маски нет.

Как сообщало ИА REGNUM, масочный режим на территории республики действует с 30 апреля. При этом с 12 мая магазины были обязаны не обслуживать граждан без защитных масок. Магазины должны не допускать пребывания граждан без медицинских масок (одноразовых или многоразовых), респираторов, повязок или других заменяющих изделий на объекте. В случае, если у гражданина нет средств для защиты органов дыхания, торговые сети должны его предложить. В противном случае покупатель должен покинуть магазин.