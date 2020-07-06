Ростов-на-Дону, , 10:04 — REGNUM В Ростовской области установилась аномально жаркая погода. Спасатели призывают жителей региона прислушиваться к своему самочувствию, передаёт ИА REGNUM.

Так, в дневные часы в период с 5 по 7 июля в Ростовской области воздух прогреется до + 40 — +41 градуса. В эти же дни сохранится чрезвычайная пожароопасность самого высокого класса, в связи с чем необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Донские спасатели призывают избегать пребывания на открытом солнце, использовать головные уборы, чаще пить прохладную воду.

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