Уфа, , 10:00 — REGNUM Несколько организаторов ЕГЭ заразились коронавирусом в Башкирии. Об этом 6 июля сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

По его словам, утром 6 июля к нему поступила информация о том, что два-три человека организаторов ЕГЭ заразились коронавирусом.

Отмечается, что 6 июля порядка 10 тысяч детей в Башкирии будут сдавать ЕГЭ по русскому языку. В связи с этим глава региона поручил министру образования республики Айбулату Хажину начать работу в режиме штаба, поскольку рядом ходит инфекция и нужно очень сильно поберечься.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ситуация коронавирусом стабилизировалась в Башкирии. При этом показатель среднесуточного заражения этой инфекции остается на уровне 45−55 человек.

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