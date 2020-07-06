Оренбург, , 09:54 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту пропажи трехлетней девочки. Мать оштрафована на 500 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Случай с пропажей маленькой девочки произошел поздним вечером 4 июля. Девочку около 23:00 по местному времени (21:00 мск) на ул. Терешковой обнаружил прохожий и проинформировал правоохранителей. Через час в полицию поступило заявление от женщины о том, что у нее пропала дочь.

По данным органов внутренних дел, женщина 1981 года рождения является жительницей Саракташского района. Она приехала в гости к знакомому в Оренбург и проживает в областном центре несколько дней.

Известно, что ранее оренбурженку привлекали в уголовной и административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.