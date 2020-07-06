Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM Санкт-Петербург в понедельник окажется в тыловой части циклона, благодаря которому в городе на Неве станет теплее, но ливни и шквалистый ветер не позволят горожанам расслабиться. Об этом 6 июля сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Пробежка по берегу Финского залива Дарья Драй © ИА REGNUM

В понедельник, 6 июля метеорологические условия в Санкт-Петербурге определит тыловая часть циклона с центром над севером Скандинавии. В городе на Неве ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха +22…+24 градуса, ветер юго-западный 5−10 м/с, порывистый.

«Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — отметил специалист.

Добавим, в свою очередь Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает горожан и гостей Северной столицы о порывистом ветре, скорость которого местами будет достигать 18 м/с. Такая же погода ожидается и в Ленинградской области, однако порывы ветра будут от 15−18 м/с.