Санкт-Петербург, , 09:56 — REGNUM В северной столице Госстройнадзор выдал разрешение на первый этап реконструкции обрушенного СКК «Петербургский». Бумагу получила компания «СКА Арена», которая будет заниматься проектом вместе со структурами бизнесмена Геннадия Тимченко.

СКК после обрушения 31 января 2020 года Дарья Драй © ИА REGNUM

На данный момент концессионер получил разрешение на реконструкцию двух павильонов площадью по 750 кв. метров, ранее используемых под кассы, сообщает «Коммерсант». Позднее в павильонах, согласно проекту, должны будут разместить детские спортивные секции.

Для строительства самого спорткомплекса, который должен будет стать самой крупной ледовой ареной в Европе, необходимо получить отдельное разрешение, и документы в Главгосэкспертизу собираются подать до начала августа.

Будет ли проект комплекса в Московском районе обсуждаться публично и утверждаться на Градостроительном совете, пока под вопросом.

Напомним, СКК «Петербургский» советской постройки, против сноса которого выступали градозащитники и архитекторы, обрушился во время демонтажа крыши 31 января 2020 года. При этом погиб рабочий, возбуждено уголовное дело.

На этом месте собираются строить новую ледовую арену на 21,5 тыс. зрителей, она должна быть готова к маю 2023 года. Софинансировать проект собирается «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко, одним из основных проводников проекта стал другой предприниматель, вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг.

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