Ижевск, , 09:51 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 6 июля выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений выросло до 1554 случаев, сообщил на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

Большинство новых носителей выявлено в Ижевске — семь человек, три человека — в Вавожском районе, двое — в Алнашском районе, по одному — в Граховском, Завьяловском, Игринском, Увинском и Шарканском районах.

Полностью выздоровели 1170 жителей республики, таким образом более 75,28% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровели. За последние сутки выписаны 32 человека. 30 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Приволжском федеральном округе впервые за последние несколько дней число новых случаев заражения коронавирусом вновь превысило одну тысячу. Так, в Поволжье выявили 1049 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в ПФО выросло до 77 934 случаев.

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