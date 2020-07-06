Нью-Дели, , 09:51 — REGNUM Общее количество выявленных в Индии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки увеличилось более чем на 24,2 тыс. и перевалило за 697 тыс. Об этом 6 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По информации министерства, за минувшие 24 часа в стране было выявлено 24 248 новых случая заражения SARS-CoV-2 и теперь их общее число достигло 697 413, в результате чего Индия обошла Россию по данному показателю и находится на третьем месте в мире.

Также сообщается, что за этот же период в стране 425 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов стало составлять 19 693.

При этом отмечается, что за последние сутки в Индии от COVID-19 вылечились 15 350 человек и общее число выздоровевших теперь выросло до 424 433.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Великобритании от COVID-19 умерли 22 пациента.