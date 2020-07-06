Москва, 6 июля 2020, 09:46 — REGNUM В России с начала 2020 года прививки от клещевого энцефалита сделали более 1,7 млн жителей страны. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«С начала года привито от клещевого энцефалита более 1,7 млн человек, планируется привить более 3,2 млн человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в российских регионах обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 255 тыс. клещей.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованиям специалистов Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), увеличение числа случаев инфицирования клещевым энцефалитом на 15−20% наблюдается в этом году на территории пяти регионов России.
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