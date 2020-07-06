Благовещенск, , 09:42 — REGNUM В Амурской области активисты поискового движения помогли родственникам установить данные о более чем 200 фронтовиках Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Активисты поискового движения помогают установить судьбы людей, принимавших участие в Великой Отечественной войне, точно место их гибели.

Работа не прерывалась даже из-за ограничительных мер, введённых для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Заявки от граждан поисковики принимали онлайн, а затем с помощью архивных баз Центрального архива Министерства обороны, устанавливали данные об участниках Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, поисковую работу в Тверской области, в местах, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои, необходимо продолжить, заявил на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату президент РФ Владимир Путин.