Саратов, , 09:53 — REGNUM В Саратовской области за сутки положительные тесты на коронавирус получили еще 99 пациентов. На 6 июля числятся носителями коронавируса в регионе 7040 человек. Выздоровели с начала пандемии 3773 пациента, за сутки — 14 человек. С момента наблюдения скончались 45 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 50 человек, в 49 случаях — заражение из неустановленных источников.

Больше всего заразились коронавирусом лица в возрасте старше 60 лет — 39 человек, двое детей в возрасте до 18 лет.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 188,9 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,7 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончался 45-й пациент.

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