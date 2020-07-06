Лондон, , 09:41 — REGNUM За минувшие сутки на территории Великобритании от COVID-19 умерли 22 пациента. Об этом 6 июля сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным британского ведомства, в результате этого общее число летальных исходов в стране стало составлять 44 220.

Кроме этого, указывается, что за последние 24 часа в Британии было выявлено 516 новых заразившихся коронавирусом и теперь их суммарное количество достигло 285 416.

При этом известно, что ощутимое снижение числа новых выявленных заразившихся в стране в выходные связано с тем, что система оповещения в эти дни работает не в полной мере и затем неучтенные случаи заражения прибавляются в данные за следующие дни.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Египте было выявлено 1218 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.