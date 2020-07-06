Пермь, , 09:38 — REGNUM Октябрьский городской округ Пермского края, где наблюдается тенденция роста случаев заражения коронавирусом, нуждается в помощи. Об этом заявил на аппаратном совещании краевого правительства врио губернатора Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба администрации региона.

Махонин указал на необходимость поддержки муниципального образования. «Давайте поможем властям дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты. Сделать это можно либо из средств фонда по борьбе с коронавирусом, либо передать часть масок, которые нам поступили из Москвы. В ближайшее время надо отправить в муниципальное образование 2−3 тыс. масок, чтобы волонтеры могли раздать их жителям», — сказал врио главы Прикамья.

Стоит отметить, что в регионе с 6 по 12 июля ожидают поставку крупной партии средств индивидуальной защиты из Москвы. Добавим, на сегодняшний день в Октябрьском городском округе выявлено 247 носителей SARS-CoV-2.