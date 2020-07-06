Лондон, , 09:36 — REGNUM Коронавирус мог находиться в спящем состоянии на протяжении долго времени до массовой вспышки в Ухане. Об этом заявил старший научный сотрудник Оксфордского центра доказательной медицины Том Джефферсон, пишет 5 июля газета The Daily Telegraph.

По его словам, из разных стран поступают сообщения о появлении вируса до вспышки в Китае. В частности, эпидемиологи из Испании ранее сообщили, что нашли коронавирус в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года.

Кроме того, специалисты из Бразилии нашли вирус в сточных водах Флорианополиса в ноябре 2019 года. «Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды», — сказал Джефферсон.

По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 6 июля в мире выявлено 11,45 млн случаев заражения коронавирусом, скончались 534 тыс. человек.

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