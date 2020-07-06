Каир, , 09:32 — REGNUM За минувшие сутки в Египте было выявлено 1 218 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 6 июля сообщает египетский минздрав.

«Зафиксированы 1218 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными», — говорится в заявлении официального представителя минздрава Египта Халеда Мугахеда, приводимом РИА Новости.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране составляет 75 253.

Кроме этого, сообщается, что за этот же период в Египте 63 пациента скончались от COVID-19 и потому теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 3 343.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране от COVID-19 вылечились 20 726 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Грузии выявили два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за истекшие сутки.

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