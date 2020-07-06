Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:32 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) определились, какие дворы нужно благоустроить в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Список дворов и общественных территорий указан в заявке на получение субсидии из бюджета Свердловской области на благоустройство. Документ передадут в региональное минЖКХ.

В заявке указаны дворы в границах домов по улицам Космонавтов, 10 и Ермака, 46, а также по улице Газетная, 87 и 95. Также власти хотят благоустроить лесопарковую зону «Пихтовые горы», Площадь танкостроителей, сквер за ДК Юбилейный, Парк культуры и отдыха металлургов, Аллею Рандеву у медколледжа и общественную территорию по Черносточинскому шоссе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нижнему Тагилу присвоили почётное звание «Город трудовой доблести».

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