Оренбург, , 09:30 — REGNUM В Оренбургской области в центре внимания оказалась больница № 4 Оренбурга. Заведующий̆ отделением ортопедии, профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ Андрей Сафронов обратился с открытым письмом в адрес губернатора Дениса Паслера и министра здравоохранения Татьяны Савиновой с критикой в адрес главного врача клиники Дмитрия Пупынина.

Претензии сведены к якобы неэффективной реструктуризации медицинского учреждения; административному прессингу и падению качества оказания медпомощи.

Автор обращения заявил об увольнениях неугодных врачей, заведующих отделениями и медсестер, а также о подтасовке данных по оказанию высокотехнологичной помощи.

«Надменность, грубость и высокомерие при обращении с медицинским персоналом — это стиль поведения главного врача. И в то же время мы видим в новостях, что в нашей больнице применяются передовые технологии, проводятся уникальные операции. По факту учреждение находится в упадке, разрушается годами выстроенная система работы. Считаю, что без срочного вмешательства в ситуацию со стороны руководящих регионом и областным минздравом органов, мы можем получить серьезный кризис в жизненно-важной сфере нашего здравоохранения», — говорится в письме.

Сафронов утверждает, что главврач больницы уже расформировал ортопедическое отделение и предполагает, что потеряет работу уже 12 июля, сообщает портал 1743.ru.

Между тем в самой горбольнице № 4 подчеркнули, что все структурные изменения принимаются на основе анализа работы подразделений и обсуждаются с региональным минздравом. В ответ на претензию по поводу административного прессинга в клинике заявили, что данные о двух из четырех уволенных врачей, указанных в письме, не соответствуют действительности. Они продолжают свою работу в должности руководителей отделений.

В 2019 году министр здравоохранения области Татьяна Савинова инициировала служебную проверку с привлечением главного травматолога ПФО Вячеслава Митрофанова. Замечаний по качеству оказания медицинской̆ помощи не выявлено, — подчеркнули в клинике.

Пользователи интернета в своих комментариях подозревают, что в клинике идет внутренняя распря. Между тем, много комментариев опубликовано в поддержку Андрея Сафонова, которого называют врачом от Бога.