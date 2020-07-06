Ульяновск, , 09:18 — REGNUM В Ульяновске предлагают провести форум городов, удостоенных звания «Город трудовой доблести», и создать музей трудовой доблести. Об этом сообщает телеграмм-канал «Пул № 73».

Отмечается, что губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил провести в Ульяновске форум «Городов трудовой доблести», скорректировав формат встречи в зависимости от эпидемиологической обстановки. Предварительно предлагается организовать форум в конце августа — начале сентября.

Также уточняется, что мэр Ульяновска Сергей Панчин предложил сделать музей трудовой доблести и обустроить в областной столице тематическую площадь. Помимо этого, в регионе планируется разработать план мероприятий по увековечиванию памяти земляков.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновск попал в двадцатку городов страны, которым присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». В регионе данную инициативу поддержали 200 тыс. человек.

Напомним, во время Великой Отечественной войны в Ульяновск эвакуировано 15 предприятий, работали 14 госпиталей.

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