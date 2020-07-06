Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Над северной часть Атлантического океана сформировался тропический шторм, который назвали «Эдуард». Об этом 6 июля сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По данным ученых, шторм движется на северо-восток, и максимальная скорость ветра в нем достигает 64,4 км/ч.

Также сообщается, что «Эдуард» движется со скоростью 56,3 км/ч и, как предполагают синоптики, 6 и 7 июля будет все больше уходить от берегов Канады и США.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 июля стало известно, что не менее трех человек погибли от последствий мощного циклона в штате Санта-Катарина в Бразилии.