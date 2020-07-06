Москва, , 09:06 — REGNUM Власти Германии решили не возобновлять чартерные рейсы на курорты Турции до 31 августа. Решение принято в рамках общей позиции ЕС, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В настоящее время немецкие туроператоры продают туры на курорты Испании, Кипра, Греции и Португалии. Турпакеты в Турцию продаются только с 1 сентября.

Туроператоры считают, что отсутствие немецких туристов на турецких курортах пойдет на пользу российскому рынку. Власти Турции начнут более активно продвигать вопрос о возобновлении чартеров из России.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель турецкой системы All inclusive Нешет Кочкар заявил, что в лучшем случае авиасообщение с Россией восстановится с 1 августа, в худшем — в сентябре-октябре.

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