Пекин, , 09:07 — REGNUM За минувшие сутки на территории Китая было выявлено четыре новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 6 июля говорится в сообщении госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Также уточняется, что один случай из четырех является локальным (в Пекине) и ещё три — ввозными.

Таким образом, общее число выявленных в Китае случаев SARS-CoV-2 теперь стало составлять 83 577.

Кроме того, сообщается, что за последние 24 часа в стране не зафиксировано ни одного летального исхода от COVID-19 и их суммарное количество по-прежнему 4 634.

При этом на сегодняшний день в Китае от COVID-19 вылечились свыше 78,5 тысячи пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных в Колумбии случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло на 3721 и превысило 117 тысяч.