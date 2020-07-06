Тбилиси, , 09:08 — REGNUM В Грузии выявили два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за истекшие сутки. Информация об этом была опубликована 6 июля на специализированной площадке Stopcov.ge.

Всего в стране зафиксировано 953 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Также двух человек, болевших COVID-19, в течение суток выписали из больниц. Теперь их 830, или 87% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 15 пациентов. В карантине размещены 3828 человек, в стационаре — 192.

Стоит отметить, что с 16 июля в Грузии в течение суток выявляют менее десяти случаев заражения коронавирусом при проведении от 1800 до 3000 тестов в день.

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