Уфа, , 09:06 — REGNUM 47 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 6 июля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, в республике зафиксировано 5638 фактов заражения этой инфекцией. В настоящее время в больницах лечатся 412 пациентов, а 1817 граждан проходят лечение на дому.

Отмечается, что справились с вирусом 3304 человека.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, ситуация по коронавирусу в регионе является стабильной, но она не меняется в лучшую сторону, поскольку каждый день фиксируются десятки инфицированных.

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