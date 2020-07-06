Улан-Удэ, , 09:02 — REGNUM Улан-Удэнская ТЭЦ-1 остановит теплофикационное оборудование на две недели для проведения ремонта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ТГК-14, в связи с этим жители всех трёх районов города останутся без горячей воды с 20 июля по 2 августа.

По словам координатора компании в Бурятии Владимира Кружихина, остановка является плановой. Как отмечается, ремонт оборудования возможен только при полном отключении теплосети. За две недели специалисты проведут полную ревизию и ремонт оборудования.

«Теплоэнергетики запланировали очистку от зольных отложений газоходов к дымовым трубам, очистку градирни и оросителей в градирне, также в планах большой объем работ по ревизии головных задвижек на всех магистральных теплотрассах», — отметили в компании.

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