Москва, , 09:08 — REGNUM Июль на территории Европейской России считается наиболее опасным месяцем с точки зрения погодных явлений, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает 6 июля РИА Новости.

Он отметил, что июль и август — самые дождливые месяцы, хотя принято считать, что осенью осадков выпадает больше. Активные перемещения воздушных масс в атмосфере приводят к обильному выпадению осадков и опасным погодным явлениям.

«Июль с климатической точки зрения еще и месяц с самым большим числом опасных погодных явлений», — сказал синоптик.

Вильфанд уточнил, что в России первые шесть месяцев года отличились значительным количеством осадков и наиболее тёплой погодой за весь период метеонаблюдений. Так, в Москве выпало 70% осадков от годовой нормы.

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