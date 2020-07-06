Москва, , 08:56 — REGNUM Завершено тестирование и внедрение системы обязательной маркировки лекарств, сообщил 6 июля вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Маркировка является обязательной с 1 июля 2020 года.

По словам вице-мэра, в московской фармпромышленности работают 15 крупных и средних предприятий.

«С января по апрель фармзаводы произвели и реализовали лекарств и медицинских материалов на 54 миллиарда рублей, что на 52 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил Ефимов.

Введённая маркировка требуется для отслеживания перемещения лекарственных препаратов на всех этапах.