Кутаиси, Грузия, , 09:04 — REGNUM Акцию протеста в связи с планами властей Грузии построить Намахванскую ГЭС провели 5 июля жители села Намохвани муниципалитета Цхалтубо, расположенного возле Кутаиси. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, к выступлению местного населения присоединились экологи, представители движения «молодые юристы», члены партий «Свободная Грузия» и «Лейбористская партия», а также другие активисты и жители соседних сел. Они заявляют, что ГЭС нанесет вред для экосистемы, сельского хозяйства и для людей.

«Здесь произрастают такие уникальные сорта виноградной лозы, как Твиши, Усахелоури и Хванчкара. Увеличение влажности приведет к тому, что они потеряют свою уникальность», — сказал журналистам один из участников акции Малхаз Мурусидзе.

Он добавил, что Кутаиси будет находится в 20 километрах от плотины. В случае ее прорыва город затопит.

Напомним, власти Грузии планируют в этом году начать строительство четырех ГЭС в рамках проекта по обеспечению энергетической безопасности. Страна зависима от импорта электроэнергии, подавляющее количество которой приобретает у России.