Екатеринбург, , 08:54 — REGNUM В Екатеринбурге и Верхней Пышме (Свердловская область) стартовал второй этап гидравлических испытаний теплосетей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Первые испытания второго этапа пройдут с 23:00 6 июля (время местное) до 07:00 7 июля. Будут проверены подающие квартальные и распределительные теплосети. 8 и 9 июля с 0:00 до 06:00 коммунальные службы испытают подающие трубопроводы магистральных и распределительных теплосетей.

Опрессовки проводятся для подготовки к отопительному сезону. Может быть отключено горячее водоснабжение. Перед началом испытаний температура горячей воды будет временно понижена.

Как сообщало ИА REGNUM, начало второго этапа опрессовок сдвинули по времени из-за голосования по поправкам к Конституции РФ.

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