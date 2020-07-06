Нальчик, , 08:51 — REGNUM В Кабардино-Балкарии попал в больницу заразившийся коронавирусом заместитель председателя правительства Марат Хубиев. Информация об этом опубликована на странице минздрава республики в Instagram.

По словам вице-премьера, в настоящее время он уже здоров, за что выражает благодарность всем лечившим его докторам.

«К сожалению, болезнь не обошла стороной и меня. И пришлось лечиться в госпитале особо опасных инфекций, на базе ГКБ №1», — сообщил Хубиев.

Он отметил, что сам проработал в этой больнице около 20 лет. И то, что он попал на лечение именно в эту больницу, ставшую в период пандемии коронавируса госпиталем, очень символично для него.

Весь медперсонал больницы прилагает максимальные усилия, чтобы спасать людей, заболевших COVID-19, «благодаря сплоченной работе республика без потрясений постепенно приближается к обычной жизни», подчеркнул вице-премьер.