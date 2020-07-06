Пенза, , 08:51 — REGNUM Ключи от служебного жилья вручил первым десяти врачам губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Об этом он написал на свое странице в Instagram.

«Отличный день для очень важной миссии! Сегодня вручил ключи от служебного жилья первым 10 врачам из 100», — отметил глава региона.

Он уточнил, что квартиры полностью отделаны. Сто квартир будут выделены медицинским работникам в Пензе до конца текущего года.

Квартиры получили врачи, не имеющие собственного жилья. Первыми жильё получили те, кто работал в «красной» зоне с пациентами, заразившимися коронавирусом, пояснил Белозерцев в комментариях.

Ещё около ста квартир будут предоставлены работникам сфер культуры и спорта.