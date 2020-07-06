Нур-Султан, 6 июля 2020, 08:47 — REGNUM В Казахстан прибыл гуманитарный груз из десяти аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.
Партию аппаратов ИВЛ в Казахстан направило руководство компании «Индустриальная группа Грузии». Комплекты планируется распределить между медицинскими учреждениями Нур-Султана.
Напомним, 4 июля правительство Китая передало Казахстану партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. В состав груза вошло 50 тыс. тестов, 70 тыс. защитных очков, 150 тыс. медицинских перчаток, 600 тыс. масок и другие средства индивидуальной защиты.
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