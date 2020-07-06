Оренбург, , 08:45 — REGNUM В Оренбурге арестованы двое мужчин, которые обвиняются в покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В арендованном гараже обнаружено 6 кг наркотического средства синтетического происхождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным ведомства, в марте-июне 2020 года приятели занимались сбытом наркотических средств. Мужчины использовали бесконтактный способ — закладки на территории Оренбурга и других российских городов. Полиция устанавливает соучастников.

За покушение на незаконной сбыт наркотических веществ в особо крупном размере арестованным мужчинам грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

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