Москва, , 08:45 — REGNUM В Москве в многоквартирных жилых домах возобновляется капитальный ремонт, который был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: В Москве остановлен капитальный ремонт домов

Сначала в течение 10 дней пройдет подготовительный этап. Он необходим для расконсервации объектов.

В 2020 году планируется отремонтировать системы внутридомового газоснабжения и заменить лифты. Графики и информация о капремонте будут доведены до жителей домов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса капитальный ремонт домов в Москве был приостановлен в конце марта.

Читайте также: В Москве проведут капремонт дома 1892 года постройки