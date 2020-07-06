Москва, , 08:41 — REGNUM Возобновляются работы по плановому ремонту в многоквартирных домах Москвы. Об этом 6 июля сообщил вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

Работы остановили в марте 2020 года из-за эпидемиологической ситуации.

По словам Бирюкова, в ближайшие десять дней будут вестись подготовительные работы.

«Особое внимание будет уделено работам, связанным с подготовкой к зиме, их завершат до начала отопительного сезона», — сказал вице-мэр.

Он отметил, что графики работ будут скорректированы с учётом технологии и сезонности.